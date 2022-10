LA PIANISTA HANNAH FEATHERSTONE LIVE IN ITALIA PER 4 DATE A NOVEMBRE

LA PIANISTA HANNAH FEATHERSTONE LIVE IN ITALIA PER 4 DATE A NOVEMBRE

Dopo i successi del suo precedente album “Word Bund” (2018) e la partecipazione come concorrente a The Voice France, l’artista franco/inglese Hannah Featherstone torna con un nuovo progetto che presenterà in Italia nelle prossime settimane.

Quattro le date previste:

10.11 @ Jazz Club, Biella

11.11 @ Opos, Milano

12.11 @ OFF, Modena

13.11 @ Industrie Fluviali, Roma (prevendite biglietti)

Per info e costi – info@anothermusicrecords.com oppure +33611912114

Luce e oscurità guidano la danza nel suo nuovo album “Ode To The Unseen”, in cui la sua musica risuona di una vulnerabilità ossessionante ma potente, lasciando il posto a un mistero quasi sacro.

Pianista di formazione classica, Hannah ha affinato la sua arte attraverso il suo coinvolgimento fin dalla giovane età in cori Gospel e di musica sacra.

La Featherstone ha lavorato come paroliere, cantautrice e cantante per compositori internazionali come MaJiKer (Camille, Mélissa Laveaux), Federico Ferrandina (“Dallas Buyer’s Club”) e Steven Faux (BBC, “David Attenborough’s Life of Birds”).

Il suo incontro con il produttore musicale Estienne Rylle ha dato una svolta elettronica alle sue canzoni pop. Lanciato nel 2018 al Sunset Club di Parigi, il suo album è apparso sull’iconica radio jazz francese FIP.