TAYLOR SWIFT RAGGIUNGE BON IVER E AARON DESSNER SUL PALCO DI LONDRA PER ESEGUIRE “EXILE”

I Bon Iver sono nel bel mezzo del loro tour in Europa e nel Regno Unito e ora sono a Londra per una coppia di concerti. Per la serata di mercoledì 26 ottobre, i Bon Iver hanno riservato una grande sorpresa: Justin Vernon ha infatti coinvolto Taylor Swift per unirsi a lui in “Exile”, il loro duetto tratto dall’album “folklore” della Taylor del 2000.

