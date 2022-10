TRACK: NIHILISTS I Am The White Stripes

Ricordiamo sempre con grande affetto James Mudriczki. La sua voce nei Puressence ci ha incantato per tanti anni. Poi la band si è sciolta e il buon James è rimasto nell’ombra. C’è stato questo nome, NIHILISTS, che ogni tanto è apparso (ricordiamo la doppietta di brani “Wall Space” / “Over Is So Over” di ormai un po’ di anni fa) ma pare che solo ora il progetto sia pronto a decollare veramente.

Dietro al nome NIHILISTS non c’è solo James Mudriczki ma anche John Patterson. I due, in questo nuovo singolo intitolato “I Am The White Stripes”, puntano su un sound elettronico molto incalzante e con uno spirito epico che emerge in modo prepotente, come se Killers e U2 avessero deciso di creare il brano perfetto da piazzare nelle arene di mezzo mondo. La voce di James è sempre favolosa, ma è il brano che la nobilita con questo crescendo nel ritornello e un fiorire di suoni ampi e avvolgenti, mentre le voci che si sovrappongono.

Che dire…se il buongiorno si vede dal mattino, beh, qui si vola alti.

