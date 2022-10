ASCOLTA “FRENZY” IL NUOVO SINGOLO DI IGGY POP CHE VEDE ALL’OPERA CON LUI ANCHE DUFF MCKAGAN DEI GUNS N’ ROSES E CHAD SMITH DEI RED HOT CHILI PEPPERS

Iggy Pop è tornato con un nuovo singolo: “Frenzy”.

Il nuovo brano è stato pubblicato da Atlantic e Gold Tooth Records, l’etichetta del produttore Andrew Watt. Il brano si avvale di una band all-star che comprende lo steso Watt, Duff McKagan dei Guns N’ Roses e Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers.

“Sono il ragazzo senza maglietta che spacca; Andrew e Gold Tooth lo capiscono, e abbiamo fatto un disco insieme alla vecchia maniera“, ha detto Iggy in una recente dichiarazione che annuncia la collaborazione con Gold Tooth e Atlantic. “I musicisti sono ragazzi che conosco da quando erano bambini e la musica vi farà impazzire. Buona giornata“.

Watt, che in passato ha lavorato con artisti del calibro di Ozzy Osbourne, Post Malone e Justin Bieber, è destinato a produrre il nuovo album di Iggy, che sarà il suo primo dopo “Free” del 2019.

In una dichiarazione che annunciava il nuovo accordo con l’etichetta, Watt ha detto: “Iggy Pop è una fottuta icona. Non riesco ancora a credere che mi abbia permesso di fare un disco con lui. Sono onorato. Non c’è niente di più bello. Questo album è stato creato per essere suonato a tutto volume dal vostro stereo…alzate il volume e tenetevi forte…“.

Photo: Alex Const, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons