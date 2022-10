BEN OTTEWELL (GOMEZ), RODRIGO D’ERASMO E ROBERTO ANGELINI A DICEMBRE INSIEME PER IL TOUR “THREE MAN APART”

BEN OTTEWELL (GOMEZ), RODRIGO D’ERASMO E ROBERTO ANGELINI A DICEMBRE INSIEME PER IL TOUR “THREE MAN APART”

Torna in Italia per una serie di concerti esclusivi il chitarrista e cantautore Ben Ottewell, uno dei leader e fondatori dei Gomez, la rivoluzionaria band inglese da tutti riconosciuta come uno degli ensemble più eclettici e originali degli ultimi 25 anni.

Dopo 4 tour italiani acustici in versione “solo”, Ottewell si presenta sui palchi con il supporto di Rodrigo D’Erasmo al violino e Roberto Angelini alle chitarre.

Una combo suggestiva, dove la straordinaria voce di Ottewell si unisce al già rodatissimo duo di musicisti, reduci dal tour di grande successo dedicato al genio di Nick Drake (“Songs in a Conversation”).

Ben Ottewell, con gli arrangiamenti di D’Erasmo e Angelini proporrà il suo set di brani dei Gomez e del suo songbook solista, e di alcune cover riarrangiate dal trio per l’occasione.

Il tour prenderà vita sul palco dell’Angelo Mai di Roma, per poi spostarsi a Livorno al The Cage, a Perugia all’Auditorium Marianum e a Bassano del Grappa al Teatro Remondini, per concludersi con uno special event esclusivo a Milano al Germi.

Ecco la lista delle date:

8 dicembre @ Roma, Angelo Mai

9 dicembre @ Livorno, The Cage

10 dicembre @ Perugia, Auditorium Marianum

11 dicembre @ Bassano del Grappa (VI), Teatro Remondini

12 dicembre @ Milano, Germi