EP: SALARYMEN Head In The Sand

Sempre delizioso il mondo sonoro in cui ci conducono i Salarymen. Il duo di Sydney non ha alcun problema a guardare al passato con grande affetto. Delizie indie-pop zuccherose, dal sapore vintage, ma così irresistibili che non possiamo fare altro che ascoltarle e ballarle con grande piacere.

I synth, la delicatezza della proposta, le chitarre jangle, le armonie vocali delle doppie voci, i ritornelli delicati e leggeri…si va davvero fuori dal tempo con questi mid-tempo.

Ascoltare per credere…

