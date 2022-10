NICK CAVE SUL NUOVO ALBUM (A FINE ANNO INIZIERA’ A SCRIVERE) E SU KANYE WEST

Nick Cave ha confermato l’intenzione di iniziare a scrivere un nuovo album alla fine di quest’anno.

Dopo un’estate ricca di date ai festival e l’uscita del suo nuovo libro “Faith, Hope and Carnage”, Cave e il suo fido collaboratore Warren Ellis torneranno in Australia il mese prossimo per un tour che si concluderà il 17 dicembre a Sydney.

Nel corso di un Q&A tenutosi ieri sera al Southbank Centre di Londra, dove ha parlato del nuovo libro con il giornalista Sean O’Hagan nell’ambito del London Literature Festival, Cave ha confermato che, dopo la fine del tour, inizierà a scrivere un nuovo album.

“Il fatto è che sta per arrivare, e so cosa comporta“, ha detto ai presenti. “Si tratta di un uomo che si siede nel suo spazio e si confronta con una totale mancanza di idee sulle cose. Non raccolgo idee, non scrivo cose, non mi faccio un bel titolo o altro. Non faccio queste cose. Mi limito a fissare una data, a sedermi e a iniziare a scrivere un disco“.

“Si parte da una totale assenza di idee, e ogni riga che scrivo sembra affermare il fatto che non sono molto bravo in quello che faccio! È un processo molto lento, in cui si raccoglie una riga e la si mette accanto a un’altra… è una microgestione di queste parole per ottenere qualcosa, che poi cresce. Quella cosa iniziale non è molto bella. Vorrei che non fosse così. Ho letto che Neil Young ha scritto l’intero brano ‘Everybody Knows This Is Nowhere’ a letto un giorno, quando aveva l’influenza. È vero? E io dico: ‘Fanculo, amico!’ – Non mi è mai piaciuto quel disco, comunque“.

L’ultimo album di Cave con i Bad Seeds, “Ghosteen“, è uscito nel 2019. Nel 2021, lui ed Ellis hanno pubblicato l’LP “Carnage” come duo, album portato in tour nel Regno Unito l’anno scorso e che porteranno in Australia dal mese prossimo.

Nel corso del Southbank Q&A, Cave ha anche parlato dei recenti commenti antisemiti di Kanye West, definendoli “profondamente deludenti” e “vergognosi“.

“In questo momento c’è Kanye che fa commenti antisemiti“, ha detto. “Kanye, per me, in modo controverso, è, a mio avviso, il più grande artista della nostra generazione. Amo la sua musica. ‘Yeezus’ e quei dischi gospel…non sono mai stati ascoltati prima. Ma tirare fuori questi spunti antisemiti è personalmente vergognoso. C’è bisogno che questa persona scenda dal suo piedistallo fino a queste noiose stronzate che abbiamo sentito così spesso? È profondamente deludente per me, e per qualche tempo potrebbe essere difficile, per me, ascoltare un disco di Kanye. So che col tempo riuscirò a superare questo problema e a sentirmi libero di ascoltare di nuovo la musica di Kanye. Che non rimarrà per sempre intrappolato nell’aspetto peggiore del suo carattere: la musica che fa è un viaggio lontano dall’aspetto peggiore del suo carattere, come lo è tutta la nostra musica“.

Photo: MikaV, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons