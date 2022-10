OGGI “( )” DEI SIGUR ROS COMPIE 20 ANNI

A cura della redazione di “Non Siamo di Qui“

Difficile capire con cosa si ha a che fare quando si mette su “( )” (o se preferite, “untitled”).

Cos’è? Una colonna sonora per sonnambuli? Musica da far girare in cuffia semplicemente per evitare il rumore (qualsiasi rumore)? Una gita su un lago ghiacciato finita in tragedia? La conseguenza di una esposizione prolungata a Brian Eno?

Semplificando si potrebbe dire che si tratta di post-rock ultraterreno.

Ma non ci sono punti di riferimento, nomi delle tracce, al terzo album dei Sigur Rós manca persino un titolo – e quelle parentesi iconiche in copertina sono l’unico indizio vagamente convenzionale. Neppure la parola viene in soccorso, perché dove c’è si tratta di una lingua completamente inventata.

Quel che è certo è che “( )” è in grado di spalancare le porte della percezione. Costringe a guardare più in là di questi elementi tangibili, ad abbandonare ogni convenzione su ciò che concepibile e non concepibile, tra ciò che è materia e quello che sembra non esserlo affatto. Costringe ad affidarsi ai sensi.

Come in mare quando la linea dell’orizzonte è indistinguibile dall’azzurro dell’acqua; o in mezzo alla neve, quando la distesa bianca davanti agli occhi potrebbe essere salita o discesa e nascondere insidie imprevedibili. O, ancora, come nei film di fantascienza in cui i protagonisti si trovano davanti a qualche oggetto assolutamente inspiegabile.

L’andazzo di “( )” è sinuoso, mai algido o scostante come l’apparenza suggerirebbe. È diviso in due da 36″ di silenzio tra la quarta e la quinta traccia. Nella seconda metà, le aperture vocali e strumentali sono più che altro implosioni.

Può essere difficile, impervio persino, e richiede abnegazione. Come tutte le esperienze mistiche d’altra parte.

Pubblicazione: 28 ottobre 2002

Durata: 71:10

Dischi: 1

Tracce: 8

Genere: Post-rock, Musica d’ambiente

Etichetta: FatCat Records

Produttore: Sigur Rós

Registrazione: Sundlaugin, Mosfellsbær (Islanda)

Formati: CD, 2 LP, download digitale

Tracklist:

Untitled (Vaka)

Untitled (Fyrsta)

Untitled (Samskeyti)

Untitled (Njósnavélin)

Untitled (Álafoss)

Untitled (E-Bow)

Untitled (Dauðalagið)

Untitled (Popplagið)