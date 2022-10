PULP: LA REUNION è COSA FATTA. UFFICIALIZZATE UNA SERIE DI DATE (INGLESI) NEL 2023

I Pulp hanno confermato la loro tanto vociferata reunion del 2023, annunciando un grande tour nel Regno Unito e in Irlanda per la prossima estate.

Durante l’estate, il frontman Jarvis Cocker aveva confermato che la band sarebbe tornata in pista l’anno prossimo per i primi concerti insieme dal 2012. Il batterista Nick Banks aveva detto ai fan di “stare calmi, riprendere in mano i dischi dei Pulp e sognare di impazzire un giorno del 2023“.

Dopo che ieri Cocker aveva promesso un annuncio “importante“, i Pulp hanno ora confermato le date del loro tour di reunion del 2023, che prevede date da headliner ai festival Latitude e TRNSMT, due concerti da headliner a Sheffield, un concerto a Londra al Finsbury Park e altro ancora.

“Tre mesi fa ci siamo chiesti: “Cosa fate esattamente per un bis?”“. ha scritto Cocker in un comunicato. “Beh… Un bis arriva quando la folla fa abbastanza rumore da riportare la band sul palco. Quindi… suoneremo nel Regno Unito e in Irlanda nel 2023…venite e fate un po’ di rumore. Ci vediamo lì“.

Ecco le date:

Maggio 2023

26 – Bridlington Spa, Bridlington

28 – Neighbourhood Weekender, Warrington

Giugno 2023

9 – St Anne’s Park, Dublin

Luglio 2023

1 – Finsbury Park, London

7 – TRNSMT Festival, Glasgow

9 – Open Air Theatre, Scarborough

11 – International Arena, Cardiff

14 – Utilita Arena, Sheffield

15 – Utilita Arena, Sheffield

21 – Latitude Festival, Suffolk