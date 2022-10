TRACK: EUGENIA POST MERIDIEM

Continua la marcia degli Eugenia Post Meridiem verso il nuovo album, questa volta con il nuovo assaggio, “whisper”, che segna anche l’ultima tappa in vista dell’uscita del loro secondo album, “like i need tension”, il 18 novembre.

Una canzone che ci pare vintage, con un gusto quasi anni ’60, onirica, dai toni pastello e zuccherosamnte irresistibile. Una melodia che ci prende per mano, un ritornello che ci entra subito in testa e il gioco è fatto. Una band che continua a mutare forma, cangiante, liquida ma sempre perfettamente a fuoco in ogni sua essenza.

Sognante e ipnotico, quasi come se il soul incontrasse i Tame Impala…”whisper” è una nuova perla.

