AL LIVE DEI COLDPLAY, JIN DEI BTS FA DEBUTTARE, DAL VIVO, IL SUO SINGOLO SOLISTA “THE ASTRONAUT” (SCRITTO PROPRIO CON LA BAND)

Jin dei BTS ha debuttato dal vivo il suo singolo solista “The Astronaut”, appena pubblicato, eseguendolo insieme ai Coldplay durante il concerto del 28 ottobre a Buenos Aires, in Argentina.

La scorsa settimana, Big Hit Music aveva pubblicato un comunicato per annunciare la partecipazione di Jin alla tappa argentina del tour “Music Of The Spheres” dei Coldplay.Tenutosi allo stadio Estadio River Plate di Buenos Aires – poche ore dopo l’uscita ufficiale di “The Astronaut” – lo spettacolo è stato trasmesso in diretta in oltre 3.500 cinema in più di 75 Paesi e regioni.

In un discorso fatto prima che Jin salisse sul palco, il frontman dei Coldplay Chris Martin ha detto: “Qualche anno fa, mi sentivo come se dovessimo suonare sempre un certo tipo di musica, dovevamo entrare in una scatola e mi sentivo così anche nella mia vita. Poi ho incontrato delle brave persone, ho letto dei buoni libri e ho conosciuto dei grandi insegnanti, che sembravano essere felici. E la cosa che li rendeva felici era non avere paura di ciò che non si conosce e delle persone che non si capiscono ancora bastava chiedere. E un modo che ha davvero benedetto la mia vita, e la nostra vita come band, è che circa due anni fa qualcuno ci ha suggerito di lavorare con una boy band coreana. Ero pieno di pregiudizi, cosa che spesso è la mia prima reazione, perché sono umano. Ma dopo un po’ mi sono detto: Perché mi spaventa questa cosa?. Così abbiamo intrapreso questa strada e abbiamo fatto una canzone insieme intitolata “My Universe”. E si è rivelata una delle relazioni più divertenti e appaganti che abbiamo come band, e ci ha insegnato molto su come… abbracciare l’altro, piuttosto che averne paura.

E così, circa sei mesi fa, uno dei loro membri mi ha chiamato e mi ha detto: Devo lasciare la band a dicembre per arruolarmi nell’esercito in Corea, perché lì le regole sono queste. Ho bisogno di una canzone che mi faccia dire addio a tutti per un po’ e che dica loro che li amo…e così ho detto: Ok, faremo una canzone insieme. E invece di essere preoccupato, mi sento così eccitato, così grato per il rapporto che abbiamo con i BTS. E poi è arrivata questa canzone, e mi sono detto: Questa è una delle nostre migliori canzoni, diamola a questo signore“.

“The Astronaut” è stata co-scritta da Jin e dai Coldplay.

Photo: Frank Schwichtenberg, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons