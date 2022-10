BRUCE SPRINGSTEEN CONDIVIDE “DON’T PLAY THAT SONG” DAL SUO NUOVO ALBUM DI COVER

Il prossimo 11 novembre, via Columbia Records, Bruce Springsteen pubblicherà “Only The Strong Survive”, un nuovo album contenente 15 cover di grandi successi soul reinterpretati da lui.

“Only The Strong Survive” celebra la musica e i leggendari cataloghi di Motown, Gamble and Huff e Stax: al suo interno, l’inconfondibile voce di Bruce Springsteen e i contributi musicali di The E Street Horns, gli arrangiamenti degli archi realizzati da Rob Mathes e i cori di Soozie Tyrell, Lisa Lowell, Michelle Moore, Curtis King Jr., Dennis Collins e Fonzi Thornton. Il brano “I Forgot to Be Your Lover” sarà arricchito dalla voce di Sam Moore.

Dopo “Do I Love You (Indeed I Do)” di Frank Wilson, condiviso qualche settimana fa, ecco ora un nuovo singolo, “Don’t Play That Song (You Lied), brano del 1962 di Ben E. King.

“Don’t Play That Song (You Lied)” è stata scritta dal co-fondatore della Atlantic Records Ahmet Ertegun e dalla moglie di Ben E. King, Betty Nelson. Insieme all’iconica “Stand by Me”, è stata inserita nell’album di King del 1962 “Don’t Play That Song!”. Il singolo è stato coverizzato da Aretha Franklin, Johnny Hallyday, Sam Moore e altri.

Photo Credit: Stian Schløsser Møller, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons