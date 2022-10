DOPO CINQUE ANNI KING TUFF TORNA CON UN NUOVO LP. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “SMALLTOWN STARDUST”

Dopo quasi cinque anni dall’uscita del suo quarto LP, “The Other“, King Tuff ritornerà il prossimo 27 gennaio, via Sub Pop Records, con un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “Smalltown Stardust” (pre-order).

Prodotto dallo stesso Kyle Thomas insieme a Sasami e pesantemente ispirato da Brattleboro, Vermont, la città natale del musicista statunitense, il disco parla di temi come “l’amore, la natura e la giovinezza” e funge da lettera d’amore alla piccola città che lo ha formato.

“La verità è che non ho mai voluto lasciare la mia piccola città nel Vermont. Sapevo che era qualcosa che dovevo fare per perseguire effettivamente una carriera come musicista, ma amavo la mia vita lì e ho pianto e pianto il giorno in cui sono partito su un autobus Greyhound per Los Angeles nel 2011”, riflette Thomas in una dichiarazione. “In una qualche dimensione alternativa c’è una versione di me che vive ancora lì, che sta ancora appesa allo sgabello, che fa disegni nel caffè, che cammina sui binari della ferrovia che costeggia il fiume… ma ahimè, in questa dimensione, non sono altro che un cittadino senza città!”

Il primo singolo è la title-track “Smalltown Stardust”, accompagnato da un video diretto da Nicola e Juliana Giraffe.

King Tuff osserva che si tratta di “una canzone che parla di tenere quel piccolo posto e tutta la sua strana magia con me ovunque vada. È un portale a cui posso accedere quando ho bisogno di ispirazione, o quando la città mi sembra troppo grande e calda e ho bisogno di fuggire mentalmente in qualche bosco oscuro. È un luogo in cui mi sono ritrovato spesso negli ultimi anni mentre scrivevo questo disco, bloccato nella vecchia Los Angeles bruciata e croccante, quindi mi sembrava adatto come titolo dell’album e come prima canzone da pubblicare nel mondo”.

“Smalltown Stardust” Tracklist:

1. Love Letters To Plants

2. How I Love

3. A Meditation

4. Portrait Of God

5. Smalltown Stardust

6. Pebbles In A Stream

7. Tell Me

8. Rock River

9. The Bandits Of Blue Sky

10. Always Find Me

11. The Wheel