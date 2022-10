THE LATHUMS: INIZIA LA MARCIA VERSO IL NUOVO ALBUM. IL PRIMO SINGOLO E’ “SAY MY NAME”

I Lathums hanno condiviso i dettagli del loro secondo album “From Nothing To A Little Bit More” (pre-order), insieme alla pubblicazione del nuovo singolo “Say My Name” e a nuove date del tour nel Regno Unito.

Gli indie rocker di Wigan pubblicheranno “From Nothing To A Little Bit More” il 24 febbraio 2023 via Island.

Si tratta del seguito del loro album di debutto, “How Beautiful Life Can Be“, che ha debuttato al numero uno della classifica britannica degli album lo scorso autunno.

Secondo le note stampa, l’album sarà “un atto di ribellione dopo aver ormai capito le regole del gioco“.

La band ha pubblicato il singolo “Say My Name”. Il cantante Alex Moore ha dichiarato: “Say My Name” è una canzone recente e, come tutto ciò che facciamo, ha un profondo significato personale. È una conversazione con qualcuno che se n’è andato e che parla alla persona che è viva, dicendo le cose che vuole sentire“.

Tracklist:

1.Struggle

2.Say My Name

3.I Know

4.Lucky Bean

5.Facets

6.Rise And Fall

7.Sad Face Baby

8.Turmoil

9.Land And Sky

10.Crying Out

11.Undeserving