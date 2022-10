THE MEN: NONO ALBUM A FEBBRAIO. “HARD LIVIN'” è IL NUOVO SINGOLO

Il nono album dei Men, “New York City” (pre-order), vedrà la luce il prossimo 3 febbraio via Fuzz Club Records a distanza di tre anni dal precedente, “Mercy“.

“Quando tutti hanno lasciato NYC, la fogna si è aperta e noi siamo usciti strisciando”, ha commentato la band punk-rock statunitense in un comunicato. “Queste canzoni sono diventate il sangue della band, che poteva esistere solo per e con queste canzoni. Non c’era altro posto dove appendere il cappello. Senza questo disco, il gruppo non sarebbe esistito, quindi non c’era altra scelta. NYC è fluida. Significa molte cose diverse per tutti i tipi di persone. Presentiamo il disco con questo spirito.”

Il primo singolo è la opening-track “Hard Livin'” e qui sotto potete vedere il relativo video.

Il chitarrista e cantante Nick Chiericozzi dice del brano: “”Hard Livin'” è una canzone che cerca di trovare un modo per regolarsi tra la richiesta di un intervento divino e la riconciliazione con il fatto che siamo in gran parte soli. “Hard Livin'” è una vita difficile. È qualcosa che la gente attraversa e che in effetti, oltre ai nostri inizi e alle nostre fini, potrebbe essere la nostra esperienza più condivisa”.

“New York City” Tracklist:

1. Hard Livin’

2. Peace Of Mind

3. Echo

4. God Bless The USA

5. Eye

6. Eternal Recurence

7. Round The Corner

8. Through The Night

9. Anyway I Find You

10. River Flows