DOPO 50 ANNI I BEACH BOYS REALIZZANO FINALMENTE LA RARITà “CARRY ME HOME”

Il prossimo box di archivio dei Beach Boys sarà “Sail On Sailor – 1972”, in uscita il prossimo 2 dicembre, e conterrà “Carl And The Passions – So Tough” (1972) e “Holland” (1973), oltre a un concerto inedito registrato alla Carnegie Hall nel 1972, alcuni outtake, versioni alternative e altre registrazioni. Inoltre la prima riproduzione dell’EP “Mount Vernon And Fairway (A Fairy Tale)”, che accompagnava “Holland”, in vinile 7″.

Il box conterrà anche l’inedita “Carry Me Home”, una canzone scritta e cantata da Dennis Wilson: il brano, che racconta di un soldato morente durante la guerra in Vietnam, è presente in vari bootleg della band statunitense, ma non era mai stato pubblicato fino a oggi.

“È inquietante riascoltare questa canzone dopo tutti questi anni”, ha dichiarato a Rolling Stone Blondie Chaplin, che canta al fianco di Dennis nel pezzo. “È come si sentiva Dennis all’epoca. Lo vedo alle prese con le sue preoccupazioni. La voce è molto sensibile e si percepisce il dolore emotivo. La guerra sul campo di battaglia e dentro di sé, è sempre molto infuocato. Era il vero surfista, chiassoso e dolce”.

Photo Credit: Peter Chiapperino: a concert photographer in Lexington, Kentucky, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons