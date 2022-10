EP: SHOW DOGS

Decisamente piacevoli questi gallesi Show Dogs che si muovono sulle delicate coordinate di un chamber-folk. pop dall’animo popedelico.

I primi due brani sono decisamente morbidi, con l’occhio all’indie-folk americano, ma tra le pieghe si nasconde quasi un animo leggermente psichedelico, pronto a farci viaggiare con la mente, sopratutto in “Arthur and Dylan at the Chelsea”. Sorprende invece il brio travolgente di “Hollywood Stole My Life”, pimpante e iper-melodica.

Questo è il primo di tre EP che usciranno tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023: occhi aperti su questi ragazzi, il Galles è pronto a tupirci ancora una volta!

Show Dogs: Instagram