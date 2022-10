GUARDA I MOLDY PEACHES SUONARE “ANYONE ELSE BUT YOU” NEL LORO PRIMO CONCERTO IN 11 ANNI

Giovedì sera al Fonda Theatre di Los Angeles si è tenuta la premier del documentario “Meet Me In The Bathroom”: il film è una versione adattata del libro di Lizzy Goodman che parla della scena musicale di NYC post Y2K.

In apertura del documentario la prima band che si incontra sono i Moldy Peaches e quindi ha perfettamente senso che il duo anti-folk si sia riunito in occasione di questa premiere.

Adam Green e Kimya Dawson hanno suonato insieme per la prima volta in undici anni e qui sotto potete vedere la loro performance di “Anyone Else But You”, brano presente anche nella colonna sonora di “Juno”.