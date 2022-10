I RAZORLIGHT ANNUNCIANO UNA RACCOLTA E CONDIVIDONO L’INEDITO “YOU ARE ENTERING THE HUMAN HEART”

I Razorlight hanno recentemente riunito la loro line-up originale che comprende Johnny Borrell, Andy Burrows, Björn Ågren e Carl Dalemo e annunciano ora un greatest hits, “Razorwhat? The Best Of Razorlight”, in uscita il prossimo 9 dicembre via EMI.

La compilation, che comprende i maggiori successi della carriera della band inglese, contiene anche due inediti: uno di questi è “You Are Entering The Human Heart”, che potete ascoltare qui sotto.

La nuova canzone presenta la voce congiunta di Borrell e Burrows, con il primo che spiega: “Andy me l’ha fatta ascoltare e io ho pensato: “Sembra un groove di successo”. L’ho prodotta e ne sono davvero orgoglioso”.

Burrows ha aggiunto: “È stata un’esperienza davvero collaborativa fare questo brano. Penso che sia una grande canzone pop”.

“Razorwhat? The Best Of Razorlight” Tracklist:

1. Golden Touch

2. In The Morning

3. Who Needs Love?

4. Before I Fall To Pieces

5. Violence Forever?

6. Stumble And Fall

7. America

8. Somewhere Else

9. You Are Entering The Human Heart

10. Rip It Up

11. Good Night

12. Wire To Wire

13. Don’t Go Back To Dalston

Photo Credit: Sandra Carpentier, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons