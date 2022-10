MORRISSEY, ARRIVA L’ANNUNCIO: “BONFIRE OF TEENAGERS” SARA’ PUBBLICATO NEL FEBBRAIO 2023.

Morrissey ha annunciato il suo nuovo album da solista, “Bonfire of Teenagers”, che sarà pubblicato nel febbraio 2023.

“Bonfire of Teenagers” è stato registrato a Los Angeles con il produttore Andrew Watt. Nelle 11 tracce dell’album, Morrissey si avvale della collaborazione di molti nomi di spicco, tra cui Miley Cyrus, Iggy Pop, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, così come Flea, Josh Klinghoffer e Jesse Tobias.

Di seguito, è possibile vedere le immagini di Morrissey che esegue il brano che dà il titolo all’album durante un recente concerto estivo.

Capitol Records pubblicherà “Bonfire of Teenagers” in tutto il mondo, tranne che nel Regno Unito, dove il cantante non ha ancora un contratto con un’etichetta.

Tracklist:

1. I Am Veronica

2. Rebels Without Applause

3. Kerouac’s Crack

4. Ha Ha Harlem

5. I Live in Oblivion

6. Bonfire of Teenagers

7. My Funeral

8. Diana Dors

9. I Ex-love You

10. Sure Enough The Telephone Rings

11. Saint In a Stained Glass Windo

Photo: Charlie Llewellin from Austin, USA, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons