TRACK: NORDIC SAD

Beh, che bella sorpresa ci arriva oggi dal nord Europa, Malmö per l’esattezza. Questi Nordic Sad si definiscono come “gothic-glam” e già questo mi ha incuriosito, ma devo dire che il singolo di debutto di cui parleremo continua a risuonare non solo nel mio PC, ma anche nella mia testa. Oscuro, certo, eppure in realtà dotato di un fascino magnetico e sinuoso, quasi ipnotico. Provate a immaginare Nick Cave che coinvolge Bowie in un brano dall’animo pop, ma con un arrangiamento, fatto di loop strani in reverse e voci angeliche, che sembra voler “scappare ed emergere” sempre più dal brano: una ritmica secca che non cambia, ma sotto di essa una suggestione di suoni e di voci che emergono in modo sempre più imponente e trascinante e ci prendono per mano…noi non possiamo che lasciarci conquistare. Una canzone che si fa sensuale e dolce come il miele e vorremmo non finisse mai.

Il primo assaggio dell’imminente EP “Unity” è questo singolo “Here To Survive”, che, le note stampa ci dicono essere una canzone sulla sopravvivenza, sulla vita e sull’oscurità che si deve attraversare per raggiungere la luce.

Listen & Follow

Nordic Sad: Facebook