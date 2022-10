GUARDA I VIDEO DELL’ESIBIZIONE LONDINESE, IN FORMAZIONE ORIGINALE, DEI DAMNED

GUARDA I VIDEO DELL’ESIBIZIONE LONDINESE, IN FORMAZIONE ORIGINALE, DEI DAMNED

Nell’autunno del 2020, i Damned avevano annunciato un tour di reunion con la loro formazione originale per la prima volta dopo oltre trent’anni. Il tour è stato ritardato a causa della pandemia, ma nel fine settimana la formazione iniziale – composta da Dave Vanian, Rat Scabies, Captain Sensible e Brian James – ha potuto finalmente tornare a suonare insieme dal vivo. Si comincia con la doppietta londinese all’ Hammersmith Apollo il 28 e il 29 ottobre. La scaletta è stata tratta dai due album che la band ha registrato insieme, “Damned Damned Damned Damned” e “Music For Pleasure”, entrambi del 1977.