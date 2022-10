“VIVIEN” E’ IL PRIMO ASSAGGIO DAL NUOVO EP DEI ††† (CROSSES), IL PROGETTO COLLATERALE DEL FRONTMAN DEI DEFTONES CHINO MORENO CON SHAUN LOPEZ

††† (Crosses), il progetto collaterale del frontman dei Deftones Chino Moreno e del polistrumentista e produttore Shaun Lopez, hanno annunciato un nuovo EP.

La coppia pubblicherà “Permanent.Radiant” il 9 dicembre via Warner (pre-order).

L’EP è stato anticipato dal video del primo singolo “Vivien”, che segue l’uscita di due nuove canzoni – “Initiation” e “Protection” – che sono state pubblicate all’inizio dell’anno ma che non saranno presenti in “Permanent.Radiant”.

Parlando con NME all’inizio di quest’anno, Moreno aveva rivelato che i Crosses hanno molto materiale già pronto: “Ora si tratta solo di scegliere quando e come pubblicarlo. L’idea ora è di pubblicare lentamente ‘singoli’ e piccoli gruppi di canzoni e poi a un certo punto accumulare il tutto in un disco completo. Ci sono alcuni suoni che ci attraggono, e questo ha molto a che fare con la musica con cui siamo cresciuti. Io e Shaun abbiamo gusti molto simili. Si tratta di utilizzare tutte queste influenze, ma di non fare qualcosa che suoni come se fosse stato fatto per oggi o che cerchi di suonare come il passato“.

Tracklist:

1. Sensation

2. Vivien

3. Cadavre Exquis

4. Day One

5. Holier

6. Procession

