PRIMAL SCREAM E DEXYS INSIEME PER IL BRANO “ENOUGH IS ENOUGH!”, A SOSTEGNO DEI LAVORATORI NELL’AMBITO FERROVIARIO

I Primal Scream e i Dexys (ex Dexys Midnight Runners) hanno condiviso una nuova canzone a sostegno dei lavoratori delle ferrovie.

Il brano. “Enough Is Enough!”, è stato realizzato in collaborazione con il sindacato Rail, Maritime and Transport e prende il nome dal movimento che è stato recentemente creato per combattere la crisi del costo della vita: servirà infatti per contribuire alla raccolta di fondi per il sindacato, che attualmente sta lottando contro i bassi salari, i tagli ai posti di lavoro e gli attacchi ai termini e alle condizioni.

Il brano arriva proprio mentre il sindacato si prepara a un altro sciopero ferroviario questo fine settimana: “Mentre ci accingiamo a nuove azioni di sciopero questo sabato, questo tipo di solidarietà, che questi talentuosi musicisti hanno offerto a titolo completamente gratuito, è un’indicazione dell’enorme sostegno che stiamo ricevendo da tutto il Paese“, ha dichiarato a The Railway Hub il leader del sindacato RMT, Mick Lynch.

“Tutti i soldi ricavati da questo singolo andranno direttamente al nostro fondo per le vertenze, che stiamo utilizzando come parte della nostra battaglia per la giustizia sul posto di lavoro. È ora che il governo smetta di interferire e ci lasci negoziare un accordo con i datori di lavoro“.

Kevin Rowland, frontman dei Dexys, ha aggiunto: “È chiaro a milioni di persone che c’è qualcosa di molto sbagliato quando i milionari diventano sempre più ricchi mentre ai lavoratori viene detto di accettare la povertà. Come diciamo nella canzone, i media cercano di confondere le persone con le menzogne e di dividerci con questioni collaterali come la Brexit e le guerre culturali, mentre tutto ciò che stiamo realmente ottenendo sono austerità e tagli senza fine. Noi diciamo che quando è troppo è troppo“.

“Enough Is Enough” può essere acquistato su Bandcamp…