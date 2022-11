VIDEO: SOFTCULT

Dopo aver pubblicato a settembre un nuovo singolo, “One Of A Million”, le Softcult annunciano ora il loro secondo EP, “See You In The Dark” (pre-order), in uscita il prossimo 24 marzo via Easy Life Records.

Le gemelle canadesi Mercedes e Phoenix Arn-Horn anticipano la release con un nuovo pezzo, “Drain”, accompagnato da un video diretto proprio da Mercedes.

“È disgustoso come il profitto sia una priorità più alta per chi detiene il potere rispetto a un ambiente sostenibile. Vedere spettacoli vuoti di “azione” performativa da parte di questi leader mondiali e aziende multimilionarie che non offrono alcuna soluzione reale non fa che aumentare la mia frustrazione, perché mi sembra che ci stiano manipolando e mentendo nel modo più disgustosamente accondiscendente”, dice Mercedes del brano.

La traccia si muove su rumorosi e duri territori shoegaze che sanno però godere delle ottime melodie create dalle Arn-Horn, mentre i vocals dimostrano la loro grande sensibilità emotiva: bisogna solo lasciarsi trascinare in questo splendore sonoro per godere di ogni attimo di questa canzone!

Listen & Follow

Softcult: Bandcamp | Spotify | Facebook