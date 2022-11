YO LA TENGO: IL NUOVO ALBUM ARRIVA A FEBBRAIO 2023, INTANTO “FALLOUT” E’ IL PRIMO ASSAGGIO

Yo La Tengo: è sempre un piacere! Il nuovo album “This Stupid World” uscirà il 10 febbraio via Matador. Il primo assaggio è “Fallout” (pre-order).

Ecco come le note stampa descrivono il disco: “Il tempo passa e le cose cambiano, ma questo non significa che non possiamo reagire. Gli Yo La Tengo hanno corso contro il tempo per quasi quattro decenni e continuano a vincere. L’ultima vittoria del trio si chiama “This Stupid World”, un’incantevole serie di canzoni riflessive che resistono al ticchettio dell’orologio. Questa musica non è tanto senza tempo, quanto piuttosto in grado di sfidare il tempo. “Voglio uscire dal tempo” canta Ira Kaplan in ‘Fallout’ “Tornare indietro, rilassarmi”“.

“Parte del modo in cui Kaplan, Georgia Hubley e James McNew sfuggono al tempo è di guardarlo passare, accettandolo quando è necessario. Naturalmente, i tempi sono cambiati per gli Yo La Tengo come per tutti gli altri. In passato, la band ha spesso lavorato con produttori e ingegneri del suono esterni, mentre hanno realizzato “This Stupid World” completamente da soli. Il loro giudizio è abbastanza solido e collaudato da mantenere gli alti standard della band e abbastanza agile da creare cose nuove. Un’altra novità di “This Stupid World”: è l’album degli Yo La Tengo che suona più live degli ultimi anni. Alla base di quasi tutti i brani c’è il trio che suona tutto insieme, dando al tutto un’impressione di immediatezza. Prendete la combinazione caratteristica di ritmo ipnotico e chitarra spontanea di “Sinatra Drive Breakdown”, o il ritmo costante di “Tonight’s Episode”, un tunnel di suoni in movimento. C’è un’immediatezza nella musica, come se la distanza tra il primo passaggio e il prodotto finale fosse diventata più diretta“.

Tracklist

1. Sinatra Drive Breakdown

2. Fallout

3. Tonight’s Episode

4. Aselestine

5. Until It Happens

6. Apology Letter

7. Brain Capers

8. This Stupid World

9. Miles Away

Photo Credit: Cheryl Dunn