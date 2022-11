GLI EVERYTHING BUT THE GIRL HANNO COMPLETATO IL PRIMO DISCO IN OLTRE 20 ANNI. USCIRA’ NEL 2023.

Gli Everything But the Girl hanno completato il loro nuovo album che dovrebbe vedere la luce nella prossima primavera.

Tracey Thorn, che insieme al marito Ben Watt condivide lo storico progetto, ha annunciato la buona notizia via twitter:

Credo vi faccia piacere saere che io e Ben abbiamo appena fatto un nuovo disco degli Everything But The Girl. Uscirà la prossima primavera.

La Thorn non aggiunge ulteriori dettagli specificando in successivi messaggi che maggiori info al riguardo saranno rese note nelle prossime settimane.

L’ultimo disco degli Everything But the Girl risale al 1999, “Temperamental” ristampato nel 2020, anno in cui il progetto fu messo in pausa.

Successivamente sia la Thorn che Watt si sono dedicati a progetti solisti tornando di tanto in tanto a collaborare insieme.