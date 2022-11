I DEUS ANNUNCIANO IL NUOVO DISCO “HOW TO REPLACE IT”. C’è ANCHE UNA DATA LIVE IN ITALIA.

Torna in Italia la band belga dEUS che farà una tappa del tour europeo il 29 marzo 2023 ai Magazzini Generali di Milano.

A febbraio 2023 uscirà “How To Replace It” il loro ottavo album in studio e il primo in dieci anni (l’ultimo disco dei dEUS risale al 2012, “Following Sea“); distintivo e fantasioso, melodico ma provocatoriamente fuori luogo, unico ma soprattutto, inconfondibilmente dEUS. Anche il titolo sembra straordinariamente irriconoscibile ma con un’allusione ad un profondo senso di saggezza.

I biglietti per la data milanese saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di martedì 8 novembre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 10.00 di giovedì 10 novembre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.