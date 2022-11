Per tutti i nostalgici dei MBV e per chi ha casa ha un busto di Kevin Shields da salutare e adorare ogni mattina: i Doused da Philadelphia vengono in soccorso per tutti gli orfani del nostro irlandese preferito, sparando in orbita la travolgente “cherrycolacrush” e notiamo che come “lato b” hanno messo una cover degli Strawberry Switchblade, insomma, cosa chiedere di più?

cherrycolacrush by doused

Listen & Follow

doused: Facebook