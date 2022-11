ASCOLTA “HOW 2 DANCE”, IL NUOVO SINGOLO DEI KAISER CHIEFS

I Kaiser Chiefs ritornano in pista e sono pronti a dare un seguito al loro settimo LP, “Duck“, uscito a luglio 2019.

La brillante band di Leeds, infatti, ha appena pubblicato un nuovo singolo, “How 2 Dance”, che anticipa l’uscita di un nuovo album, la cui pubblicazione è prevista per la prossima primavera e che la vede collaborare con produttori come Amir Amor (Ed Sheeran, Charli XCX, Rudimental), Lewis Thompson (David Guetta, Becky Hill) e Nile Rodgers (Chic, David Bowie, Madonna, Daft Punk).

Il cantante Ricky Wilson afferma: “Volevamo fare una canzone che mettesse insieme gli ultimi tre album. La chiamata alle armi di ‘Education and War’, l’atmosfera festosa di ‘Stay Together’ e il classico ‘Kaiseryness of Duck’. Chissà se ci siamo riusciti, ma questa è la bellezza di essere in una band che può andare avanti e continuare a pubblicare i dischi senza troppe interferenze. Dopo molti anni, abbiamo collaborato di nuovo con i due ragazzi che ci avevano messo sotto contratto tempo fa. Ci hanno visto crescere e conoscono i nostri alti e bassi, meglio di noi stessi. Durante un pranzo ci hanno detto che avevamo in sospeso qualcosa ed è lì che è nata ‘How 2 Dance’. Spero di sentirla ai matrimoni, alla radio e nelle ultime discoteche indie rimaste in giro per il paese. Si tratta di lasciar andare le cose e non preoccuparsi di ciò che gli altri pensano. Potrebbe non essere il viaggio più agevole ma a volte hai bisogno di un po’ di turbolenza per ricordarti che stai volando”.