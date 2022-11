BONO DA COLBERT PROPONE UNA SUGGESTIVA VERSIONE DI “WITH OR WITHOUT YOU”

BONO DA COLBERT PROPONE UNA SUGGESTIVA VERSIONE DI “WITH OR WITHOUT YOU”

Bono ha appena pubblicato un libro di memorie e lo sta promuovendo a dovere, con varie interviste mirate. In questi giorni ha fatto anche un salto al Late Show con Stephen Colbert per parlarne. Oltre alle chiacchiere, ha regalato al pubblico una performance del classico degli U2 “With or Without You”.

Durante l’intervista a Colbert, divisa in tre parti, Bono ha parlato dei primi anni degli U2, di come l’improvvisazione sia alla base di ciò che la band fa e del perché crede che gli Stati Uniti “siano la più grande canzone non ancora ascoltata“.

Per la sua performance di “With or Without You”, Bono ha messo in scena un arrangiamento speciale del brano contenuto su “The Joshua Tree” con un’introduzione parlata.

Intitolato “Surrender: 40 Songs, One Story”, il libro di Bono è diviso in 40 capitoli, ognuno dei quali approfondisce una specifica canzone degli U2. L’artista ha anche creato un disegno individuale per accompagnare ogni sezione.