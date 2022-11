EP: CHARLIE RISSO

Devo dire che mi era piaciuto molto “Tornado” di Charlie Risso, che ora pubblica il nuovo EP “The Light”.

Non so se è la mano di Federico Dragogna o la sensibilità della fanciulla, ma in questa nuova avventura sulla breve distanza ecco che fanno capolino arrangiamenti più elettronici, che stemperano quella forte carica drammatica che percepivo nel precedente lavoro. Tutto più morbido, anche più evocativo e suggestivo se vogliamo, ma non spaventatevi o non cambiate subito canale, questo non è certo un passo indietro, perché Charlie Risso riesce veramente ad essere credibile ed efficace anche in questa veste. Beat che abbracciano il dream-pop, mentre la luce sa farsi tenue, senza però perdere mai un suo bagliore.

I 4 brani vanno in crescendo, dall’intimità di “The Light” al piglio quasi orchestrale di “Landed On Speed”.

Piace molto quell’elettro-folk che si genera in “Into The Forest”, un mood epico e magico nello stesso tempo, in grado di evocare realmente paesaggi naturali in cui perdersi con la fantasia.



