TRACK: THE BACKLASH Loosen Up

“Loosen Up” è il singolo che anticipa il nuovo album dei milanesi Backlash, dal titolo “Rise”, in uscita il 24 Febbraio 2023, co-produzione fra la Dirty Beach e la Shore Dive di Brighton (UK), label che i fanatici di shoegaze conoscono molto bene.

Le 9 tracce di “Rise” raggrupperanno i brani già editi in autoproduzione a inizio 2020 nell’EP “Passing By”, più 5 nuove tracce. A curare mix e mastering, in quel di Londra, è un nome che, da solo, è più di una garanzia James Aparicio.

“Loosen Up” è biglietto visita emozionante e stuzzicante. Il sound ci cresce sotto gli occhi, in un climax chitarristico che quetsa volta non ha solo i primi Verve e, in parte, Oasis come punti di riferimento, ma anche un piglio chitarristico che, a tratti, secondo me, abbraccia pure lo stile di John Squire degli Stone Roses. Adorabili momenti psichedelici che poi acquistano forza, potenza e vigore: una band che ormai non è più una speranza, ma una vera e propria certezza.

