SONO DUE I NUOVI BRANI DI NINA NASTASIA CHE SEGUONO LA PUBBLICAZIONE DEL SUO ALBUM DI LUGLIO. ECCO “WHATEVER YOU NEED TO BELIEVE” E “TOO SOON”

Nina Nastasia, nata a Los Angeles, è tornata, dopo 12 anni di pausa. con quello che lei stessa ha descritto come il suo primo album da solista, “Riderless Horse“. Il disco è stato pubblicato da Temporary Residence Ltd il 22 luglio. La versione in vinile dell’album è stata resa disponibile giusto il 4 novembre.

Si tratta della prima pubblicazione di Nina Nastasia dopo il suo sesto disco “Outlaster”, uscito nel 2010 e del primo disco non prodotto da Kennan Gudjonsson. Nastasia aveva abbandonato la musica a causa degli abusi psicologici subiti da Gudjonsson, suo compagno da 25 anni. Questi si è suicidato il 27 gennaio 2020.

Nina Nastasia ora continua nel suo viaggio che l’ha riportata alla musica e alla vita, con due nuove canzoni, “Whatever You Need To Believe” e “Too Soon”, entrambe registrate durante le stesse sessioni che hanno prodotto “Riderless Horse”.

Parlando di “Whatever You Need To Believe” la cantante dice: “Può essere fastidioso sentire la gente parlare di cosa succede esattamente a una persona quando muore e poi suggerire le cose da fare per quella persona morta affinché possa viaggiare senza problemi verso la prossima destinazione nell’aldilà, in modo da non essere intrappolata in uno schema di attesa. Innanzitutto, perché devo occuparmi io dei loro piani di viaggio. E secondo… beh… cosa hai scelto esattamente che accada?“.

Su “Too Soon”: “L’invecchiamento è crudele. La natura è crudele. Bella ma cattiva. A differenza di questa canzone, non troverò una bella erba alta su cui sdraiarmi per morire. Me ne andrò urlando e scalciando. E se la scienza riuscirà a trovare una soluzione ai dolori dell’invecchiamento e alla noia della morte, mi iscriverò ai test clinici, ma questa è un’altra canzone“.