IL SASSOFONISTA FRANK CATALANO PIAZZA UN ASSOLO DI SAX DI 5 MINUTI IN “SILVERFUCK” DEI SMASHING PUMPKINS: ECCO IL VIDEO

Gli Smashing Pumpkins hanno suonato, sabato sera, allo United Center di Chicago, loro città natale, e hanno chiuso la serata con il brano “Silverfuck”. Per l’occasione hanno coinvolto il sassofonista jazz Frank Catalano, che spesso suona con Jimmy Chamberlain, per fare un assolo, che poi si è protratto per ben cinque minuti durante il brano.