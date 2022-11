MAYNARD JAMES KEENAN (TOOL, PUSCIFER) LASCIA SU INSTAGRAM UN TOCCANTE RICORDO PER MIMI PARKER E SULL’IMPORTANZA DI “NON ASPETTARE”

Il cantante Maynard James Keenan (Tool, Puscifer) ha scritto un toccante tributo alla compianta Mimi Parker dei Low, scomparsa dopo una battaglia contro il cancro alle ovaie.

In un post su Instagram, Keenan ha riconosciuto alla Parker e ai Low una “enorme influenza” sul suo stile di scrittura e ha incoraggiato i fan a scavare nella discografia dei Low, citando “Things We Lost in the Fire” del 2001 come un buon punto di partenza. Ha inoltre espresso il suo rammarico per non aver inviato una lettera alla band prima della scomparsa della Parker.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MJ Keenan (@iamthebriefcase)

“Questa è una notizia devastante da parte di Alan. Anche se non li ho mai incontrati, Mimi e Alan hanno avuto un’enorme influenza sul mio approccio alla scrittura per quanto riguarda il ritmo, lo spazio e l’armonia. Qualche anno fa, subito dopo la morte di Bowie, Lemmy e Alan Rickman, ho iniziato a scrivere lettere, 12 alla volta, a persone sconosciute che hanno avuto una grande influenza su di me. Questo come reazione all’effusione di amore che leggevo e che questi artisti morti non avrebbero mai sentito. Ho scelto di scrivere e inviare quelle parole di apprezzamento, insieme a del vino e a dei regali, alle mie guide mentre potevano ancora leggerle. Mimi e Alan erano al prossimo giro di 12 lettere, e lo erano da circa 6 mesi. E io avevo aspettato troppo, cazzo. Questo fine settimana stavo letteralmente per chiedere al mgt di trovare un buon indirizzo per loro. Non avevo idea che fosse malata. Questo dà un ulteriore peso alla mia lentezza. La canzone che ascoltavo in loop ieri era Congregation. Credo che il punto sia “Non aspettare”. La vita è troppo breve. Dite le parole. Invia la lettera. Fai la telefonata. Inoltre, fatevi un favore e scavate a fondo nel catalogo dei Low. Things We Lost in the Fire è un buon punto di partenza. Dedicheremo Horizons e A Singularity a Mimi nei prossimi giorni mentre suoniamo lungo il Canada. Le nostre più sentite condoglianze”.

Photo: Sven Mandel, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons