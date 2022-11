TRACK: MARLODY

Il primo album di Marlody, “I’m Not Sure At All”, sarà pubblicato da Skep Wax nel gennaio 2023 e questo singolo, “Summer” è il primo assaggio della sua bravura.

Tutto molto suggestivo e semplice, se vogliamo: un piano e una voce. Ma attenzione, perché qui è come il canto delle sirene…più lo si sente e più si rimane ammaliati.

Cantata dal punto di vista di una ragazzina a cui è morta la madre, “Summer” dà un’immagine inquietante di un mondo adulto che sta perdendo gli ormeggi. La capacità di Marlody è proprio quella di tessere canzoni così disarmanti che, per qualche minuto, ci sentiamo innocenti come la bambina della canzone: non ci accorgiamo che l’estate è finita, non ci accorgiamo di quanto si stia facendo buio.

La note stampa ci dicono che da ragazza, Marlody era una delle pianiste classiche più quotate della sua generazione, vincitrice di concorsi e destinata alla grandezza. Ma odiava questo mondo e ha mollato tutto. Negli anni successivi, prendendo sempre più le distanze tra sé e le sue origini classiche, ha ascoltato Yo La Tengo e Shellac e centinaia di altre cose che portavano la musica a livelli più estremi. “I’m Not Sure At All” ne è il risultato.

