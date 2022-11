ALANIS MORISSETTE CRITICA “UN SENTIMENTO CONTRO LE DONNE” NELL’INDUSTRIA MUSICALE

Lo scorso weekend Alanis Morissette ha cancellato la sua partecipazione alla Rock n’ Roll Hall Of Fame citando “un sentimento contro le donne” all’interno dell’industria musicale.

Carly Simon, che doveva essere introdotta nella Hall Of Fame, non poteva partecipare così gli organizzatori avevano deciso di chiamare la canadese e Olivia Rodrigo per cantare “You’re So Vain”, un classico della Simon.

La Morissette ha rinunciato a partecipare all’evento senza annunciarlo, ma ora ha spiegato tutto con una nota sui suoi canali social, in cui ha spiegato che non aveva nulla contro la Simon, ma era arrabbiata contro la natura patriarcale dell’industria musicale.

“Ho trascorso decenni in un’industria che è piena di un sentimento generale anti-donna e ho tollerato molta condiscendenza e mancanza di rispetto, riduzione, disconoscimento, rottura di contratti, mancanza di sostegno, sfruttamento e violenza psicologica (e altro ancora) nel corso della mia carriera”, ha scritto.

“Ho tollerato tutto questo perché nulla mi avrebbe impedito di entrare in contatto con le persone a cui tenevo e con cui risuonavo”, ha continuato. “Vivo per servire e connettermi con le persone e così, nel corso degli anni, ho sopportato più occasioni di quante ne possa contare per farlo. È difficile non essere influenzati in qualsiasi industria del mondo, ma Hollywood è nota per la sua mancanza di rispetto nei confronti del femminile che c’è in tutti noi”.

Continuando, Alanis Morissette ha ribadito di essere “a un punto della mia vita in cui non ho bisogno di passare del tempo in un ambiente che riduce le donne”.

Ha proseguito: “Ho avuto innumerevoli esperienze incredibili con team di produzione di tutti i generi nel corso della mia vita. Così tante e così divertenti. Non c’è niente di meglio di un team di persone diverse che si uniscono con un’unica missione. Continuerò a presentarmi in questi ambienti con le campane in mano”.

