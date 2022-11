EP: MY RAINING STARS The Life We Planned

Sempre un piacere ritrovare l’arte guitar-pop di Thierry Haliniak. Il suo songwriting ha sempre quel gusto classico e inconfondibile che guarda al passato, anni ’80 a noi verrebbe da dire, ma la cosa non ci disturba affatto, visto il buon gusto con cui Thierry affronta la sua missione di “recupero musicale”.

The Life We Planned EP by My Raining Stars

I 5 brani di questo EP (presente solo su Bandcamp) sono figli delle stesse session che hanno portato alla realizzazione del pregevole “89 memories” e, se vogliamo, poco aggiungono a quanto già conosciuto in merito ai My Raining Stars, eppure è sempre piacevole lasciarsi coinvolgere dalla solennità chitarristica di un brano come “What Can We Do”, dalle sferzate di “Mirror 2” e, sopratutto, da quella “The Life We Planned” che mi richiama i The House Of Love.

Listen & Follow

My Raining Stars: Bandcamp