GINA BIRCH, BASSO E FONDATRICE DELLE EROINE POST-PUNK THE RAINCOATS, ANNUNCIA IL SUO DEBUT ALBUM

Gina Birch, bassista e fondatrice delle icone post-punk The Raincoats, svela i dettagli suo primo album solista.

“I Play My Bass Loud” esce sulla Third Man Records di Jack White il prossimo 24 febbraio ed è presentato così dalla sua autrice:

L’album distilla i miei anni di vita musicale, politica e artistica con queste canzoni che rompono il genere… un diario personale che utilizza suoni e testi, pieno di divertimento, rabbia e narrazione.

Il disco è prodotto dal bassista dei Killing Joke Youth:

Youth adora la mia attitudine e il mio modo pessimo di suonare la chitarra aggiunge la Birch.

Io adoro la sua attitudine, così calmo e razionale… in un modo Zen… siamo diverse facce della stessa moneta.

La title-track ospita ben 5 donne bassiste (tra loro Jane Crockford dei The Modettes e Emily Elhaj che suona con Angel Olsen), mentre nel singolo “Feminist Song” ritroviamo Ana Da Silva altro storico membro delle Raincoats.

Il brano in ascolto oggi è invece “Wish I Was You” con il feat di Thurston Moore e il video diretto dal figlio dell’artista Honey Birch:

“I Play My Bass Loud” tracklist:

I Play My Bass Loud

And Then It Happened

Wish I Was You

Big Mouth

Pussy Riot

I Am Rage

I Will Never Wear Stilettos

Dance Like A Demon

Digging Down

Feminist Song

Let’s Go Crazy

Credit Foto: Eva Vermandel