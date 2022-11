GUARDA CAT POWER RICREARE ALLA ROYAL ALBERT HALL IL LEGGENDARIO CONCERTO DI BOB DYLAN DEL 1966

Cat Power ha tenuto uno spettacolo alla Royal Albert Hall in cui ha ricreato integralmente il leggendario concerto di Bob Dylan del 1966

Il concerto si è svolto sabato sera e Chan Marshall ha suonato l’esatto set di Dylan. La prima metà dello spettacolo di Marshall è stata acustica, prima di essere raggiunta da una band per il resto dello show.

Dylan suonò alla Manchester Free Trade Hall alla fine del suo tour “Dylan Goes Electric” nel 1966. Su una versione bootleg dello spettacolo fu, erroneamente, etichettato come un concerto alla Royal Albert Hall di Londra e da allora è stato ufficiosamente conosciuto come tale.

Nel 1998 la versione bootleg del concerto è stata ufficialmente pubblicata con il titolo “Bob Dylan Live 1966, The “Royal Albert Hall” Concert”.

Lo spettacolo della Marshall era stato annunciato originariamente a luglio. La musicista ha dichiarato: “Quando finalmente ho avuto l’opportunità di suonare alla RAH, non c’è stato niente da fare. Volevo solo cantare le canzoni di Dylan. E come ogni altra cosa, questa raccolta di sue canzoni, per me, appartiene a quel luogo“.

Credit Foto: Mario Sorrenti