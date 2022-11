“MUST HAVE BEEN NEW” è IL NUOVO SINGOLO DALL’OTTAVO LP DEI DEUS

Il prossimo 17 febbraio, via PIAS, i dEUS pubblicheranno il loro ottavo LP, “How To Replace It”, che arriva dopo quasi undici anni dal precedente, “Following Sea” (pre-order).

Dopo l’annuncio dell’album della scorsa settimana, ora la band indie-rock di Anversa condivide anche il primo singolo, “Must Have Been Seen”, che potete ascoltare qui sotto.

“Stavo suonando il pianoforte e ho chiesto alla nostra batterista Steph di darmi un ritmo di valzer”, ricorda il membro fondatore e polistrumentista Klaas Janzoons, “mi sono subito venuti in mente gli accordi della strofa e del ritornello, Tom ha aggiunto un ottavo centrale e avevamo il nucleo della canzone. Ma, come è tipico dei dEUS, ci sono voluti molto tempo ed energia per arrivare al risultato finale”.

Vi ricordiamo inoltre che il gruppo belga presenterà la nuova fatica anche in Italia con un’unica data prevista per mercoledì 29 marzo 2023 ai Magazzini Generali di Milano.

“How To Replace It” Tracklist:

1. How To Replace It

2. Must Have Been New

3. Man Of The House

4. 1989

5. Faux Bamboo

6. Dream Is a Giver

7. Pirates

8. Simple Pleasures

9. Never Get You High

10. Why Think It Over (Cadillac)

11. Love Breaks Down

12. Le Blues Polaire