I FLEET FOXES CONDIVIDONO L’INEDITO “A SKY LIKE I’VE NEVER SEEN” COMPOSTO PER IL DOC “WILDCAT”

I FLEET FOXES CONDIVIDONO L’INEDITO “A SKY LIKE I’VE NEVER SEEN” COMPOSTO PER IL DOC “WILDCAT”

I Fleet Foxes condividono un nuovo brano: “A Sky Like I’ve Never Seen”, che vanta il featuring del musicista brasiliano Tim Bernardes alla chitarra e alle backing vocals, è stato composto per la colonna sonora dell’imminente documentario Amazon “Wildcat”.

Robin Pecknold ha così commentato la traccia:

Sono stato ispirato dal modo in cui il film ha utilizzato mezzi non convenzionali per arrivare a qualcosa di universalmente commovente e sono rimasto colpito da tutte le collisioni inerenti alla presunzione del film: tra specie, tra emisferi, tra individui, tra psicologico e naturale. Nelle stanze d’albergo e negli studi presi in prestito, nel tempo rubato a un tour mondiale, ho messo insieme questa canzone. È stato un onore essere coinvolto nella realizzazione di una canzone che potesse servire da chiusura a questa storia unica e toccante e di collaborare di nuovo con Tim.

Ascolta il brano:

“Wildcat”, atteso nei cinema il prossimo 21 dicembre e su Amazon prime a partire dal 30 dello stesso mese, segue la storia di un giovane veterano dell’esercito britannico nel suo viaggio in Amazzonia. Una volta lì, incontra una giovane donna che gestisce un centro di salvataggio e riabilitazione della fauna selvatica, e la sua vita trova un nuovo significato poiché gli viene affidata la vita di un cucciolo di leopardo orfano. Quello che doveva essere un tentativo di fuga dalla vita, si rivela un viaggio inaspettato di amore, scoperta e guarigione.

Ritroveremo i Fleet Foxes anche nella colonna sonora di “Lost Angel: The Genius of Judee Sill” documentario dedicato alla giovane cantautrice scoperta da David Geffen nei primi anni 70.

“Shore” ultimo disco della band capitanata da Robin Pecknold è uscito nel 2020 mentre è dello scorso dicembre il live album “A Very Lonely Solstice”.

Credit Foto: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons