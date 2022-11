LE DREAM WIFE RITORNANO A FARSI SENTIRE CON IL NUOVO SINGOLO “LEECH”

Il loro ottimo secondo LP, “So When You Gonna…”, è uscito a luglio 2020 via Lucky Number Music, ma ora le Dream Wife sono tornate a farsi sentire con materiale inedito.

La band di stanza a Londra, infatti, ha rilasciato oggi un nuovo singolo, “Leech”, accompagnato da un video diretto da Bethany Fitter.

Dice il gruppo inglese: “È un inno all’empatia. Per la solidarietà. Musicalmente teso e trattenuto, erutta in rabbiosi crescendi catartici. Il testo e la musica della canzone si espandono e si contraggono, affermando e denunciando i doppi standard del potere. Nessuno vince davvero in una società patriarcale. Tutti perdiamo. A tutti servirebbe più empatia. Essendo la nostra prima canzone pubblicata dopo un po’ di tempo, volevamo scrivere qualcosa che sembrasse come far uscire un animale da una gabbia. È fuori. Ed è in cerca di sangue…”.

Photo Credit: Sarah Piantadosi