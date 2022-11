ASCOLTA PERFUME GENIUS RIFARE “4 MINUTE WARNING” DEI RADIOHEAD

Perfume Genius condivide in queste ore “4 Minute Warning” cover dei Radiohead registrata presso gli Electric Lady Studios di New York per la serie Spotify “Live at Electric Lady”.

Oltre a “4 Minute Warning”, la cui versione originale fu pubblicata dalla band di Oxford nella raccolta di b-side “In Rainbows Disk 2”, la session include brani di Perfume Genius già noti: “Whole Life” e “On the Floor” tratte dal disco “Set My Heart on Fire Immediately” e “Photograph” contenuto nell’ultimo “Ugly Season”:

Credit Foto Perfume Genius: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Credit Foto Radiohead: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons