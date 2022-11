FEVER RAY ANNUNCIA IL NUOVO ALBUM “RADICAL ROMANTICS”. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “CARBON DIOXIDE”.

Oggi Fever Ray (aka Karin Dreijer) annuncia “Radical Romantics”, il primo album dopo oltre cinque anni, in uscita il 10 marzo su Rabid Records, e presenta il singolo “Carbon Dioxide”, co-prodotto da Vessel.

Nel mondo di “Radical Romantics”, Fever Ray racconta la sua lotta con l’amore, o per essere precisi, il mito dell’amore. Dopo “Plunge” del 2017, “Radical Romantics” parla sia al cuore che alla mente, alla pista da ballo e alla camera da letto. Dreijer è un* visionari* del pop e, nelle sue mani, la materia grezza e familiare si trasforma in forme infinitamente belle e terribili che bilanciano la forza con la vulnerabilità, l’ansia con la sicurezza.

Guarda il video di “Carbon Dioxide”:

Dreijer ha iniziato a lavorare a “Radical Romantics” nell’autunno del 2019 negli studi di Stoccolma costruiti con il fratello e membro dei The Knife, Olof Dreijer, dopo la fine dell’ultimo tour di Fever Ray nel 2018 e dopo che Olof era tornato a vivere a Berlino. A metà del 2020, Olof si è unito a Dreijer per lavorare a “Radical Romantics”, co-producendo e co-scrivendo il brano di apertura “What They Call Us” e altre tre canzoni. Questi brani di “Radical Romantics” sono i primi prodotti e scritti insieme dai fratelli dopo otto anni. Tra gli altri co-produttori e interpreti figurano il duo composto da Trent Reznor e Atticus Ross (Nine Inch Nails), la DJ e produttrice portoghese Nídia, Johannes Berglund, il progetto Aasthma di Peder Mannerfelt e Pär Grindvik, oltre al già citato artista sperimentale e produttore Vessel. Martin Falck, collaboratore di lunga data, ha creato con Dreijer il mondo visivo di “Radical Romantics”.

“Radical Romantics” tracklist:

1. What They Call Us

2. Shiver

3 New Utensils

4. Kandy

5. Even It Out

6. Looking for a Ghost

7. Carbon Dioxide

8. North

9. Tapping Fingers

10. Bottom of the Ocean

Credit Foto: Nina Andersson