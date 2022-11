VIDEO: M(H)AOL Asking For It

Stiamo seguendo ormai da tempo i M(h)aol e ora la band di Dublino annuncia i dettagli del suo primo LP, “Attachment Styles” (pre-order), in uscita il prossimo 3 febbraio via Tulle Collective.

“Attachment Styles” è un disco che parla di connessione sociale, di queerness e di guarigione. Durante la stesura dei testi, la frontwoman Róisín Nic Ghearailt ha utilizzato come tema generale la teoria degli stili di attaccamento, che analizza l’impatto che le nostre relazioni interfamiliari e la società hanno sul modo in cui ci relazioniamo gli uni con gli altri. La bassista Jamie ha prodotto, mixato e masterizzato l’album che voleva catturare l’elemento live, ovvero è stato registrato in una piccola stanza senza cuffie, con microfoni minimi per la batteria e solo un PA per la voce.

Ad anticipare l’uscita ecco il singolo “Asking For It”, di cui potete vedere il video qui sotto.

Scritto inizialmente nel 2016 e modificato nel 2020, il brano è stato realizzato nel 2021 per raccogliere fondi per il Women’s Aid, ma la versione del disco è diversa: accompagnati da una continua linea di basso e da un drumming saltellante, i vocals di Róisín si fanno sempre più intensi con l’intervento di rumorose chitarre che aggiungono ulteriore aggressività e cattiveria al pezzo. Un’altra folle botta di adrenalina punk!

Listen & Follow

M(h)aol: Bandcamp | Soundcloud | Facebook