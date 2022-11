A GENNAIO ARRIVA LA RISTAMPA “DEFINITIVA” DI “LOW-LIFE” DEI NEW ORDER

I New Order annunciano l’uscita (27 gennaio 2023) dell’edizione definitiva del loro album in studio “Low-Life” del 1985.

Oltre all’album vi sarà un secondo CD, contenente mix inediti e versioni alternative dei brani. Ci sono anche due DVD, che includono un’esibizione inedita al Manhattan Club, in Belgio, e filmati rari presi alla Rotterdam Arena (Paesi Bassi), all’International Centre (Toronto, Canada) e un Whistle Test girato dalla BBC all’Hacienda, nel 1985.

Il cofanetto include anche un libro cartonato, con foto rare e un’intervista inedita a tutti i membri della band.

Oltre al cofanetto, i New Order pubblicheranno anche i singoli da 12″, in nuove versioni da collezione: una versione limitata di “The Perfect Kiss” con una “custodia a specchio” e una semplice custodia nera (senza etichetta) di “Sub-Culture” con un nuovo design che riprende il concetto originale.

Peter Saville dice di “The Perfect Kiss”: “La finitura a specchio della copertina di The Perfect Kiss era un’idea dell’epoca (1985) che purtroppo non era stata realizzata. Da allora ho sempre desiderato vederla. Il concetto originale voleva evocare il glamour riflettente di un rossetto in uno stile minimal/pop art. Il Perfect Kiss in questa forma sarà un must per i fan e i collezionisti“. Peter dice di “Sub-Culture”: “LABEL ONLY è stato specificato nel 1985 a causa della mancanza di tempo per la pubblicazione originale e, di conseguenza, il design della copertina per la riedizione non ha precedenti. Tuttavia, l’esplorazione del principio “la soluzione è nel problema” ha portato all’evocazione subliminale di una copertina che è ancora LABEL ONLY“.