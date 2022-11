GLI HOLLYWOOD VAMPIRES IN ITALIA A LUGLIO 2023

Gli Hollywood Vampires arriveranno in Italia nel prossimo mese di luglio.

Dopo i rinvii dovuti alla pandemia, il supergruppo di Alice Cooper, Johnny Deep e Joe Perry degli Aerosmith tornerà nel nostro paese dopo quattro anni di assenza per presentare il suo secondo LP, “Rise”, uscito a giugno 2019.

Una sola data per loro prevista per domenica 2 in piazza Castello a Marostica (VI) all’interno del Marostica Summer Festival.

I biglietti, che costeranno dai 52 ai 78 € + d.p. a secondo del posto, saranno disponibili a partire dalle ore 11 di mercoledì 9 novembre.

Photo Credit: Selbymay, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons