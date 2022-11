TRACK: CAMENS

Il cammino dei Camens prosegue e questa volta è il turno di “I Concede To Worrying”, che potete ascoltare qui sotto.

La band di Stoke-On-Trent dice del suo nuovo singolo: “Non siamo mai stati una band politica. Non sono un autore di canzoni politicamente schierate. Detto questo, molti artisti che amo lo sono stati – Dylan, Lennon, Strummer ecc. È solo che non mi sembra giusto o genuino adottare quella voce. Questo non significa però che non possa scrivere dell’esperienza umana, di come questo sistema farraginoso che abbiamo permesso di far filtrare e incancrenire stia colpendo le persone che conosciamo e amiamo.

Ecco da dove nasce “Worrying”. Così tante persone vivono oggi in una perenne preoccupazione. Lavorano a tempo pieno per uno stipendio che copre appena le bollette, senza avere una vera vita o tempo per crescere, rilassarsi o investire in se stessi o nelle loro famiglie. Di conseguenza, ho visto brave persone che amo fare del loro meglio per mettere su famiglia e mantenere quelle che erano relazioni felici, per poi essere spinte sull’orlo del baratro e alla fine separarsi… perché tutto ciò che fanno è lavorare, dormire, pagare le bollette, ripetere. La situazione è grave e sta peggiorando. “Mi concedo di preoccuparmi”. È esattamente questo. Le persone stanno perdendo per la preoccupazione di provvedere. Perdono i migliori anni della loro vita a causa di queste lotte, nonostante lavorino a tempo pieno e si paghino il pane. È orribile. Non credo di dover mettere in rima il nome dell’ultimo premier con qualcosa di ripugnante per fare politica. Mi limiterò a scrivere di ciò che stanno facendo alle persone”.

Benché non manchino le chitarre e le ottime e frizzanti melodie che gli hanno sempre contraddistinti, con questo nuovo pezzo i Camens trovano il modo per riflettere sulla situazione attuale della società e, pur malinconici, riescono comunque a rimanere sempre esaltanti e piacevoli.

